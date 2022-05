Jean-Noël Thorel sacré sur le Rocher

A 74 ans, Jean-Noël Thorel décroche une belle victoire à Monaco. Le fondateur de Bioderma s'est imposé sur l'event #4 Mistery Bounty à 10.200€ de l'EPT Monte Carlo pour près de 200.000€.

Il est sans aucun doute l'un des personnages les plus énigmatiques du poker français. A 74 ans, Jean-Noël Thorel, richissme entrepreneur français, parcourt le monde depuis des années pour disputer les tournois de poker les plus prestigieux. Celui pour qui l'argent n'est plus un problème trouve son plaisir dans ces événements gargantuesques face aux meilleurs joueurs de la planète, le tout dans un style pas toujours trsè académique.

Jean-Noël Thorel en haut du Rocher

Cette semaine, comme n'importe quel joueur de poker normalement constitué, le fondateur de Bioderma posait ses valises à Monaco en marge du festiavl EPT de Monte Carlo. Une escale largement bénéfique sur le rocher pour celui qui se classe 7ème du All Time Money List France avec plus de 7 millions $ de gains en live. Jean-Noël Thorel s'est imposé sur l'event #4 Mistery Bounty à 10.200€.

Une victoire mais pas le jackpot

Opposé à un field de 82 joueurs, le tricolore a devancé l'espagnol Sergi Reixach dans le duel final. Une performance synonyme de 184.790€ de gains (107,290€ de gains et 77.500€ de surprises). A noter que malgré sa 2ème place, l'espagnol s'est tout même contenté du plus gros gain en tirant une enveloppe mystère à 100.000€ (soit 253.760€ de gains).