Jérôme Gavinet et Nicolas Blaise, la paire gagnante du matériel poker

Associés depuis quelques mois, Jérôme Gavinet et Nicolas Blaise sont désormais propriétaires du site www.cartes-production.com, leader de la vente du matériel poker en France.

Jetons, tapis, cartes, boutons dealer et autres accessoires nécessaires à la pratique du poker ne sont plus un secret pour eux. Jérôme Gavinet et son associé Nicolas Blaise n’ont plus grand chose à apprendre du monde du jeu. Car depuis quelques mois, ces 2 spécialistes du monde du jeu ont fusionné leurs compétences en rachetant le site www.cartes-production.com, numéro 1 de la vente de matériel poker en France.

Jérôme Gavinet et Nicolas Blaise dans le RMC Poker Show

Invités hier soir de Daniel Riolo et Moundir dans le RMC Poker Show, les 2 acolytes se sont confiés sur leur activité. Comment différencier un bon jeton d’un mauvais jeton ? Quelles sont les cartes qui plaisent le plus ? Comment sont-elles fabriquées ? Quelle clientèle ? Le duo gagnant du matériel poker en France n’a éludé aucunes questions.