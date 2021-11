Julien Martini, des WSOP en demi-teintes

Vainqueur d'un bracelet WSOP en 2018, Julien Martini fait le bilan de ses series mondiales 2021. Très ambitieux au départ, il reconnait pour le moment des résultats mitigés.

Depuis des mois, Julien Martini avait coché ces 50 jours de festival sur son calendrier... A quelques jours de la fin des World Series of Poker 2021, il était donc temps pour lui de faire le bilan. "Mitigé" selon le principal intéréssé qui avoue tout de même qu'il espérait mieux. Avec près de 5 millions de dollars de gains en tournoi et sans aucun doute bien plus engrangés en cashgame, le jeune résident anglais (il vit à Manchester) a tout tenté pour rééditer son exploit de 2018 en terre américaine (il etait devenu champion du monde en s'imposant sur l'event #4 Omaha Hi-Lo 8 or Better à 1.500$ pour 239.771$).

Julien Martini, "en tournoi j'espérais mieux"

S'il fait parti des rares français vainqueurs d'un bracelet WSOP, son ambition va crescendo depuis des années. Avec 6 places payées lors de cette édition 2021 des WSOP, une table finale (6ème de l'event #49 No Limit 2-7 Lowball Championship à 10.000$) et 75.000$ de gains, Julien Martini conclu (pour le moment) pourtant son exercice américain en négatif. Mais qu'importe, ses sessions de cashgame entamées il y a une dizaine de jours à Las Vegas sont bien plus lucratives. Hier soir, il s'est confié dans le RMC Poker Show.