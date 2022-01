Julien Martini devient Team Pro PMU

Après quelques années à voyager pour jouer les plus gros tournois de la planète, Julien Martini, triple champion du monde de poker, a intégré cette semaine le Team Pro PMU. Il était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.

Plus de 5 millions de dollars de gains en tournois et surtout 3 bracelets de champion du monde de poker, il n'en fallait pas plus aux recruteurs de PMU pour cibler Julien Martini. Cette semaine, après s'être officiellement désengagé de ses 2 joueurs historiques Erwann Pecheux et Sarah Herzali, l'opérateur de jeu à annoncer l'arrivée su sein de son Team de l'un des meilleurs joueurs de poker de la planète.

Une nouvelle aventure pour Julien Martini

Révélé aux yeux du grand public en janvier 2019 après sa 2ème place sur le PSPC Bahamas pour près de 3 millions $, le résident mancunien jouera donc sous les couleurs d'un Team pour la première fois de sa vie. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Julien Martini a fait part de sa satisfaction et de son immense volonté de réussite aux côtés de PMU.