Justin Bonomo, plus gros gagnant de l'histoire du poker

En s'imposant sur le High Roller du WPT Five Diamond ce week-end Justin Bonomo ets devenu le plus gros gagnant de l'histoire du poker. L'américain a dépassé la barre des 57 millions $ de gains en carrière.

Une petite victoire pour lui mais un pas immense vers le sommet du poker mondial. En s'imposant ce week-end sur le PokerGo Tour High Roller du WPT Five Diamond à Las Vegas, Justin Bonomo est devenu le plus gros gagnant de tous les temps. L'américain, habitué des parties stratosphériques à des prix astronomiques s'est offert le titre et les 928.600$ promis à la première place. Victorieux devant un field réduit de 19 joueurs, le vainqueur du Big One For One Drop des WSOP 2018 pour 10 millions $ s'est offert un belle récompense financière mais également la première place de la All Time Money List devançant de quelques dizaines de milliers de dollars son compatriote Bryn Kenney avec un total de 57.047.264$.

La nouvelle All Time Money List