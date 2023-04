L'ADJ, le nouveau "syndicat" des joueurs

Depuis quelques mois, l'Association des Joueurs prend de l'ampleur au sein de la communuaté poker française. Hier soir les patrons de l'ADJ, nouveau syndicat des joueurs, étaient les invités du RMC Poker Show.

ADJ, ces 3 lettres sonnent le glas d'une communauté poker bien trop individuelle. L'Association des Joueurs, dont le patch est plus en plus fièrement arboré sur les poitrines des joueurs bien classés, est un tout nouveau "syndicat" de joueurs. A l'heure des grèves nationales, le royaume du jeu a donc également des intérêts à défendre. Et ils sont nombreux. Améliorer le quotidien des joueurs, faire baisser la facture avec des réductions sur les buys-in, les restaurants, les hotels, mais également cette envie de changer quelques réglementations comme le rake en cashgame, la plus grande fluidité quant à l'acquisition de l’agrément des personnels de clubs et casinos ou encore la possibilité de dealer en table finale.

Les Bons Samaritains du poker

Ces éléménts, qui participent à la démocratisation et au bon fonctionnement du poker, ont été étayés dimanche soir dans le RMC Poker Show. Said Abdel Attey, patron et fondateur de l'ADJ était l'invité de show. Retour sur cette attention "admirable", comme l'indique Daniel Riolo, avec nombre de joueurs célèbres concernées par le projet. Jimmy Guerrero, Kalidou Sow, Omar Lakhdari ou encore Miroslav Alilovic sont autant de têtes d'affiches sur les réseaux sociaux de l'ADJ.