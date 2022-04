L'ANJ, c'est quoi ?

Cristel Fiorina était dimanche soir l'invitée du RMC Poke Show. La directrice des marchés, de la conformité et de la protection des joueurs de l’ANJ s'est confié sur le rôle de l'autorité administrative.

Depuis le 16 juin 2020 exit l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL), place à l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ). La nouvelle autorité administrative indépendante veille au respect des règles des jeux d'argent et de hasard en ligne. Combien de sites de jeux sont agrées en France ? Le poker en ligne est-il en pleine croissance ? Quelles sont les cibles et les tranches d’âge des joueurs ? Quel est le profil du joueur type ? Combien gagnent ? Combien perdent ? Le devoir de l'ANJ est-il également de prévenir et de protéger ?

L'ANJ a répondu à toutes les questions

Autant de questions auxquelles Cristel Fiorina, invitée dimanche soir du RMC Poker Show, a répondu. La directrice des marchés, de la conformité et de la protection des joueurs à l’ANJ n'a rien éludé, de la bonne santé du poker en ligne, aux risques liés au jeu en passant par le retrait de la publicité "Tout pour la Daronne" de Winamax.