La folle semaine de Louis Linard

5ème du 4 Million Event des Winamax Series pour 90.000€ et auteur d'un mois d'avril retentissant online avec plus de 160.000€ de gains, Louis Linard était l'invité du RMC Poker Show dimanche soir.

Gagner sa vie en restant chez soi, n'est-ce pas le rêve absolu de toute personne normalement constituée ? Si depuis plus d'un an, le télétravail est devenu monnaie courante pour plus de 90% des français, une autre caste de la population connaissait déjà parfaitement les rouages de l'activité à domicile, les joueurs de poker. Car si le poker live est souvent plus apprécié, le online représente une part largement plus importante de gambleurs.

170 tournois disputés, plus de 160.000€ engrangés

Et quel meilleur exemple pour décrire ces gambleurs de l'ombre que Louis Linard. Depuis le début du mois d'avril le nordiste a cumulé plus de 160.000€ de gains, grâce à de folles performances sur les Winamax Series. Avec 3 podiums dont une victoire (il s'impose sur l'event 145 à 250€ pour près de 40.000€), "paslui" a même conclu en beauté son 170ème tournoi de la semaine en s'inclinant au 5ème rang du 4 Million Event pour plus de 90.000€. C'est donc un Louis Linard apaisé (et riche) qui a répondu au questions de Daniel Riolo dimanche soir dans le RMC Poker Show.