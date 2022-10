Jeux en ligne, sécurité et prévention

A l'occasion de la semaine du jeu responsable initiée par Winamax, le RMC Poker Show recevait ce dimanche Julien Huber, responsable marketing et betting de la room, et Christel Fiorina, directrice des marchés et de la protection des joueurs à l'ANJ (Autorité Nationale des Jeux).

"Ne faites pas jouer vos enfants". Le message, aussi clair soit il, ne semble pas l'être pour tout le monde. A tel point que Winamax, numéro du poker en ligne français, a initié la semaine du jeu responsable pour qu'une réelle prise de conscience ait lieu dans les foyers de l'hexagone. Programmée du 17 au 23 octobre, ces 7 jours ont eu vocation à mettre en lumière 2 thématiques principales, l'interdiction du jeu des mineurs et aussi la bonne pratique pour parier. A un mois de la Coupe du Monde qui verra le business des paris sportifs exploser, ces rappels tombent à point nommé.

Engagements des rooms et bonnes pratiques du jeu

Si les engagements de la room sont clairs (diffusions de messages de prévention, mentions légales, outils de maitrise du jeu, signature de la charte ou encore suivi des joueurs), Winamax n'oublie pas non plus de rappeler les bonnes pratiques comme se fixer un budget, considérer l'argent misé comme perdu, voir le jeu comme n'importe quel autre loisir. Dimanche soir le RMC Poker Show recevait Julien Huber, responsable marketing et betting du site, et Christel Fiorina, directrice des marchés et de la protection des joueurs à l'ANJ. L'occasion de rappeler à tous les bonnes manières en prévenant des risques.