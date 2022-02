Lapoooonte, du centre de formation de SMCaen à coach de poker

Matthieu Pontin alias "Lapoooonte" était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Le jeune coach de poker s'est confié sur son job à temps plein.

A peine 25 ans et déjà 2 vies bien remplies. Matthieu Pontin, aujourd'hui coach de poker est très loin de ses bases. Il y a un peu plus d'une décennie, il intégrait le centre de formation du Stade Malherbe de Caen. Alors que tout lui sourit balle au pied, une vilaine blessure déclenche chez lui une maladie de croissance, incompatible avec une carrière de sportif de haut niveau.

Exit le football, place au poker

Qu'à cela ne tienne, "Lapoooonte" réussit son bac et passe des pelouses aus tapis verts. Il découvre la beauté du poker et enchaine les premiers résultats grâce au site de stacking Ship'It. A tel point qu'après une accumlation de jolies performances, sa régularité lui permet de d'intégrer le pole de coachs de la plateforme. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le jeune enseignant, spécialiste des tournois aux buys-in entre 0 et 10€, a décrit son quotidien à Daniel Riolo et Moundir.