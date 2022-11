Le BPT signe son grand retour

Après deux ans de pause en raison de la situation sanitaire, le Barrière Poker Tour fait son grand retour avec cinq dates prévues dans différents Casinos du Groupe et son Club de Jeux à Paris.

Chez Barrière, le poker est une affaire de famille, où croupiers, organisateurs et joueurs se retrouvent et se défient autour d’une même passion. Et pour le retour en force du plus ancien tournoi de poker de France, le Groupe a prévu de nombreuses surprises qui feront de cet événement, bien plus qu’une compétition, un véritable moment de partage. La saison 2023 du Barrière Poker Tour, associé à la société de conseil en organisation de tournoi de poker “Fivebet”, se fera en cinq dates réparties tout au long de l’année, et débutera à Bordeaux, dès le mois de janvier 2023. La quatrième étape aura lieu au Club Barrière Paris 104 Champs-Élysées, le premier club de jeux du Groupe, qui a ouvert ses portes en 2019 sur la plus belle avenue du monde.

Les dates des 5 BPT en 2023

Casino Barrière Bordeaux : du 12 au 15 janvier 2023

Casino Barrière Ribeauvillé : du 23 au 26 mars 2023

Casino Barrière Toulouse : du 6 au 9 Juillet 2023

Club Barrière Paris 104: du 28 Septembre au 9 octobre 2023

Casino Barrière Deauville : du 2 au 5 Novembre 2023

Barrière s’associe avec Fivebet

Depuis sa création, le Barrière Poker Tour a accueilli plus de 45 000 joueurs au total. Chaque saison réunit 850 employés, déployés sur l’ensemble des étapes et compte environ 2 500 inscriptions au Main Event, qui génère quant à lui près d’1 310 000 € de prizepool. En partenariat avec “Fivebet”, Barrière entend continuer de surprendre et ravir les passionnés de poker pour cette édition 2023.