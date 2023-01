Les WSOP Circuit à Marrakech, une édition 2023 record

Après une édition 2020 réussie, les WSOP Circuit étaient de retour au casino Es Saadi de Marrakech cette semaine. Record pulvérisé avec plus de 1.000 entrées. Mais pourquoi un tel engouement des joueurs pour la ville rouge ? Explications.

Il y a 3 ans, presque jour pour jour, les WSOP Circuit posaient leurs valises à Marrakech. Déjà, les superlatifs ne suffisaient pas à décrire l'engouement des joueurs pour la ville ocre avec un field record de 625 joueurs. Qu'à cela ne tienne, près de 1.100 jours plus tard le Casino Es Saadi et son resort ne comptaient pas en rester là. Exit donc la crise sanitaire, lourde de conséquences pour l'établissement, Jean-Alexandre Bauchet, directeur des lieux, et les WSOP se lançaient un autre défi, celui de d'aller encore plus loin. Challenge relevé haut la main !

625 joueurs en 2020, 1.041 en 2023

Cette semaine, le Main Event des WSOP Circuit Marrakech a pulvérisé son record d'affluence, passant ainsi de 625 joueurs à 1.041 entrées. Si l'accueil des joueurs et le cadre de jeu sont à n'en point douter un avantage clé pour la réussite d'un tel événement, le RMC Poker Show a tenté de comprendre le fol engouement des gambleurs pour Marrakech. Jean-Alexandre Bauchet, propriétaire du Es Saadi, s'est confié au micro de Daniel Riolo et Moundir sur ce nouvel eldorado des amateurs de cartes.