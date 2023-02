Les WSOP sont à Dakar

Depuis vendredi et jusqu'au 13 février prochain se déroule la 2ème édition des WSOP au Casino Plaza de Dakar. Yann Ledéan, l'un des dirigeants de l'établissement était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.

"Le Casino Plaza est devenu la place forte du poker à Dakar". Quelques mots qui résonnent dans la bouche de Yann Ledéan, directeur d'exploitation des lieux, comme une invitation au voyage, une incitation à jouer dans la capitale sénégalaise. Cela tombe bien car cette semaine, l'établissement accueille une étape du circuit WSOP. 9 bagues à se passer aux doigts pour les passionnés de poker dans des conditions parfaites. Car si le mercure affiche quasiment 24 degrés tous les jours, le programme du festival s'annonce aussi bouillant.

9 bagues WSOP seront en jeu

Jusqu'au 13 février pochain, des tournois à hauteur de toutes les bourses sont plannifiés. Si l'Opener à 400€ a déja été décerné au Coréen Yu Jung Hyun (167 joueurs et 13.721€ au vainqueur), le meilleur reste à venir. Après le Monster Stack à 500€ auront lieu les High Roller à 1.500€ et Main Event à 1.000€ alors qu'un Mistery Bounty (500€) et un Super High Roller (3.200€) sont également au programme. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Yann Ledéan s'est confié sur cette 2ème édition des WSOP à Dakar qui devrait battre son record d'affluence.