Lucille Cailly, une 2e place à Monte Carlo qui a changé sa vie

2ème de l'EPT Monte Carlo en 2012 pour plus d'1 million d'euros, Lucille Cailly est ensuite passé par de longues phases de doutes et de dépressions. Aujourd'hui, l'écorchée vive du poker français se confie dans un livre qui paraitra bientôt. Dimanche soir elle était l'invitée du RMC Poker Show.

Avril 2012, quand elle débarque à Monaco pour y disputer l'EPT Monte Carlo, Lucille Cailly ne compte même pas 10 ITMs et un peu moins de 70.000$ de gains en tournois live. C'est donc décomplexée et pleine d'entrain que la jeune tricolore se lance à l'assaut du Rocher. Quelques jours plus tard, la toute nouvelle résidente londonienne se hisse au 2ème rang du tournoi principal (665 joueurs et un buy-in de 10.600€) pour un gain stratosphérique de 1.050M€, derrière Mohsin Charania (vainqueur pour 1.350M€).

Un chèque de 1.050M€ puis un grand trou noir

Si l'ascension est fulgurante, la descente le sera tout autant. Après avoir réalisé son "one time", celle qui en quelques mois est passée de joueuse amateur à animatrice du Club Poker Radio puis membre d'un team pro perd toute son envie, sa motivation et sa détermination. Les places payées en live se font de plus en plus rares tandis que les parties online sous cocaïne s'accumulent. Trop, sans aucun doute. Lucille Cailly touche le fond, puis rebondit.

Lucille Cailly s'est confiée dans le RMC Poker Show

Après s'être brièvement lancé dans le stand-up en 2017, elle est aujourd'hui en pleine finalisation de son premier livre. Invitée dimanche soir du RMC Poker Show, l'écorchée vive du poker française s'est confiée sur cet énorme gain qui a changé sa vie. En bien et en mal...