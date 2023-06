Martin Dumont, de joueur professionnel de poker à humoriste

Martin Dumont était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show. Joueur professionel de poker depuis des années, il tente actuellement une reconversion dans le stand-up.

22h15 mardi dernier dans un bel appartement du 6ème arrondissement de Paris, si le soleil est quasiment couché, la lumière des projecteurs se braque sur lui. Martin Dumont prend le micro pour refaire le portrait aux 2 invités du soir du Club Poker Radio, Moundir et son producteur du RMC Poker Show Jérémy Sirvin. Les vannes s'enchaînent, les rires également. Parfait, le dimanche suivant les rôles s'inverseront et le trublion se retrouvera assis dans le fauteuil de l'invité chez RMC. Ce passioné de cartes qui en a fait son métier depuis une bonne dizaine d'années est en pleine reconversion. Mais comment a-t-il fait la passerelle entre joueur de poker et humoriste ?

Faire rire pour ne pas devenir fou

Pour ne pas "devenir fou" déjà ! Car cliquer toute la journée, des mois durant, est une discipline compliquée, répétitive, souvent chronophage. Car si l'argent est un moteur essentiel de ce métier de joueur professionel, les à-côtés le sont également. Et l'échappatoire de Martin se trouve sur scène. Après le théatre d'improvisation, il se finance lui même une école d'humoriste. S'en suit une première partie de Paul Mirabel puis ses chroniques pimentées au Club Poker. Reste à savoir si sa courbe de popularité sera aussi grandissante que ses gains au jeux. A n'en point douter ! GL Mr Dumont.