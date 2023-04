Jackpot pour Maxime Chilaud à Chypre

Cette nuit, le français Maxime Chilaud a remporté le Main Event des Merit Carmen Poker Series à 3.300$ pour près de 380.000$.

Si depuis des années Malte fait figure de plaque tournante du poker français, une autre île méditerranéenne attire toutes les convoitises des joueurs tricolore, Chypre. Et cette semaine, les regards étaient tournés vers Kyrenia, ville hôte du Merit Casino qui accueillait les Carmen Series du 22 mars au 2 avril. Avec un Main Event à 3.300$, l'événement principal, qui a finalement recensé 765 joueurs, est revenu à Maxime Chilaud. Le français, qui s'était déjà illustré il y a quelques mois en remportant ici un High Roller pour 184.000$, s'adjuge cette fois la bagatelle de 376.800$, soit le plus gros gain de sa carrière.

Son plus gros gain en live

"Cela signifie beaucoup parce que c'est ma plus grande victoire dans un tournoi live depuis dix ans. C'était déjà ma plus grande victoire il y a quatre mois dans le High Roller. Chypre est vraiment une bonne destination pour moi. Je ne fais pas beaucoup de tournois en live, mais je vais quasiment à tous les events de Chypre. Il y a de très bons tournois organisés. En plus c'est vraiment amusant d'être ici. Je passe toujours un bon moment à Chypre. C'est agréable pour jouer et je m'y sens chanceux." déclarait-t-il à l'issue de son sacre.

La table finale en vidéo