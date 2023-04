Mehdi Chaoui rejoint le Team W

À 22 ans, Mehdi Chaoui est la toute dernière recrue du Team Winamax. La pépite marocaine à l'ascencion fulgurante jouera sous ses nouvelles couleurs dès l'EPT Monaco dans quelques jours.

25 octobre 2019 à Cannes, Mehdi Chaoui inscrit pour la première fois son nom dans la liste des joueurs payés d'un tournoi. Un premier ITM sur le Wonder8 pour 1.650€ qui en appellera beaucoup d'autres. Car 3 ans et demi après avoir encaissé ses premiers deniers sur la Croisette, la "fusée" Chaoui compte aujourd'hui près d'1 million $ de gains en live. Ajoutez à son ascencion fulgurante une victoire de prestige sur l'APO 2500 en février 2022 pour 155.000€ et une première table finale EPT en février dernier (9ème pour 111.000€) et vous aurez quoi ? Un tout nouveau contrat !

"Dans notre radar depuis un an"

Cet après-midi, la nouvelle tombe, Mehdi Chaoui intègre le très sélect Team Winamax. Si Stéphane Matheu confie qu'il "était dans son radar depuis un an", le manager de l'équipe la plus titrée d'Europe poursuit : "Il est jeune, très compétent, très ambitieux, et il a été assez médiatisé depuis deux ans. Il présente un état d’esprit qui colle aux valeurs du Team." Du côté du principal intéréssé, si la surprise était totale, l'annonce a décuplé ses ambitions.

"Jouer le plus cher possible"

“Mes objectifs sont assez clairs, et élevés. Je veux jouer le plus rapidement possible les tournois high-stakes, et y être compétitif. Je serai sur tous les festivals Wina, le SISMIX et le WPO, les EPT, et peut-être les Triton Series après Monte-Carlo. En ligne aussi, je veux jouer le plus cher possible. Je veux consolider cette activité” confiait la pépité marocaine à l'annonce de son intronisation. Allez Mehdi !