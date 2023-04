Mehdi Chaoui : "Une vraie surprise"

Il y a quelques jours, Winamax annoncait l'arrivée au sein du Team Pro de Mehdi Chaoui. Le jeune marocain était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.

Mehdi Chaoui se souviendra longtemps de ce 19 avril 2023. En quelques heures, son destin passe de joueur de poker "indépendant" à celui de "salarié" dun mastodonte du poker hexagonal. Car vers 12h mecredi dernier, la nouvelle tombe, la jeune pépite du poker marocain intègre le Team Winamax, l'une des équipes les plus titrées au monde. Aux côtés des Diaz, Kitai, Vieira, Calamusa, Kanit ou encore Lewis, celui qui compte près d'un million de dollars de gains en seulement 4 ans prend la mesure de la marche qu'il vient de gravir.

22 ans et sans pression !

Pourtant, hermétique à la presssion, le récent finaliste EPT (9ème du dernier EPT PAris pour 111.000€) enfile son costume quelques jours plus tard avec une simplicité presque naîve. Prêt à relever tous les défis qui l'attendent, Mehdi Chaoui est intronisé quelques jours plus tard lors du séminaire annuel du Team au Cap d'Agde. C'est donc en direct de la station balnéaire que la jeune recrue a répondu aux questions de Daniel Riolo et Moundir hier soir dans le RMC Poker Show.