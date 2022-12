Michel Cohen, entre poker et... roulette !

Michel Cohen était l'invité du RMC Poker Show ce dimanche. Le roi du poker a expliqué sa passion pour la roulette.

Hier soir, le directeur de la clinique des Champs-Elysées Michel Cohen était l'invité du RMC Poker Show. Cet immense passionné de poker, qui compte plus d'un million de dollars de gains en carrière, est également un grand fanatique de roulette. Alors qu’il parcoure l’hexagone, et parfois l’Europe, pour disputer quelques jolis tournois, Michel ne quitte jamais les lieux sans avoir tenter sa chance au casino.

"Il faut jouer avec l'argent du casino"

Ce papa de 6 filles croit donc logiquement à la loi des séries et expliquait hier soir comment et pourquoi il parvenait souvent à se refaire dans certaines situations compliquées... Samedi dernier, alors en plein tournoi de poker au Club Montmartre, le chef des Entr'ams reçoit un message de l'établissement lui indiquant que la table de roulette française s'apprête à fermer faute de joueurs. Ni une ni deux, Michel "balance son tournoi" et file en direction d'Enghien-les-Bains. Quelques heures plus tard, le voici plus riche de 60.000€. Attention, n’essayez pas ça chez vous !