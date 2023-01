Michel Dattani sacré au Bahamas

Michel Dattani remporte le Main Event du PCA. Le portugais encaisse 1.26M$ après sa victoire face à son compatriote Pedro Neves (2ème pour 1.18M$ après deal).

Soleil, sable fin et mer turquoise, la carte postale a de quoi faire rêver et pourtant... Des centaines de joueurs sont en ce moment au Bahamas et ne mettent quasiment jamais le nez dehors et pour cause. Depuis une semaine, l'île du Nord de la mer des caraibes accueille le Pokerstars Caribbean Adventure, événement incontournable de la planète poker chaque année. Si le PCA n'avait plus posé ses valises au Bahamas depuis 4 ans, cela explique sans aucun doute le succès de cette édition 2023.

2 portugais partagent le magot

Cette nuit le Main Event s'est conclu avec la victoire du Michel Dattani. Le portugais, engagé dans un field conséquent de 889 joueurs, s'est taillé la plus belle part du gateau en décrochant le chèque de 1.26M$ promis au vainqueur après deal à l'entame du head's up. Lors du duel final, l'heureux gagnant s'est défait de son compatriote Pedro Neves, consolé par une récompense juteuse de 1.18M$. Le russe Artur Martirosyan complète le podium pour 677.400$. Les meilleurs français, Yoh Viral et Sylvain Loosli, se classent 19ème et 26ème, pour 59.100$ et 44.700$.

Classement final :

Michel Dattani : 1.316.963 $ Pedro Neves : 1.183.037 $ Artur Martirosian : 677.400 $ Alexandre Raymond : 519.600 $ Christoph Csik : 399.800 $ Jamil Wakil : 307.500 $ Alexandros Kolonias : 236.500 $ Taylor Paur : 181.900 $ Jonathan Little : 139.900 $ Allan Mello : 112.600 $