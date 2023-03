Moundir : "La récompense de 10 ans de travail"

De retour de Marrakech après son sacre sur le HR et sa 2ème place sur le Monster Stack, Moundir s'est confié sur sa semaine de rêve.

C'est le retour du fils prodigue. Une semaine après son sacre en terre marocaine, Moundir retrouvait hier le chemin des studios de RMC, sa deuxième maison. Car s'il a fait du poker sa priorité depuis une dizaine d'années, l'ex-aventurier le plus connu du paysage audiovisuel français est un membre à part entière de la famille RMC Sport. Et comme pour asseoir un peu plus sa légitimité, c'est muni de 2 trophées que l'amoureux de la Camargue a débarqué hier pour l'enregistrement du RMC Poker Show.

Une semaine à 70.000€

Vainqueur du High Roller du Marrakech Poker Open (124 joueurs) pour près de 55.000€, Moundir s'est également illustré sur le Monster Stack (132 joueurs) quelques heures plus tard. Une 2ème place qui est finalement venu clotûrer un séjour de rêve à quasiment 70.000€ de gains. L'occasion pour toute l'équipe de féliciter son héros, l'occasion surtout pour l'historique ambassadeur de Winamax de se confier sur cette folle épopée.