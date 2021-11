Mourad Amokrane, 3ème étoile française !

Il y a 48 heures, Mourad Amokrane a décroché le 3ème bracelet français de l'édition 2021 des WSOP. En s'imposant devant 860 joueurs sur l'event #71 Bounty PLO 8-Handed à 1.500$, il remporte le titre et 132.844$.

"Normalement je suis censé écouter votre émission, pas y participer..." Joint hier soir par téléphone pour être l'invité du RMC Poker Show, Mourad Amokrane est en plein "tourbillon" médiatique. En quelques heures, l'opticien parisien est passé du statut de simple joueur amateur à champion du monde de poker. En effet, à peine une semaine après avoir posé les pieds sur le sol américain, il vit son "one time" sur l'event #71 Bounty PLO 8-Handed à 1.500$ des WSOP et déroule devant 860 joueurs.

132.844$ et un bracelet !

Une victoire synonyme d'un joli chèque de 132.844$ mais surtout du bracelet tant convoité de champion WSOP. S'il vivra aujourd'hui un grand moment avec la remise officielle du bracelet et une belle Marseillaise au Rio, Mourad Amokrane ne changera rien à son périple aux Etats-Unis. Grand fan du RMC Poker Show et de l'After Foot, en toute simplicité il s'est offert "une simple pizza à 10$" suite à son sacre. Invité hier soir de Daniel Riolo et Moundir, il s'est confié sur cet incroyable moment.