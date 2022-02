Nos 2 paires suffisent-elles ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish".

Comme chaque dimanche, la rubrique "Dans la tête d'un fish" entre Moundir et Daniel Riolo rythme l'émission du RMC Poker Show. Alors, sous les yeux attentifs de Julien Sitbon, l'homme en forme du moment, et Franjo, 2ème invité de l'émission, les deux compères ont-ils fait les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi jouée lors du heads-up du WPT Montréal.

Pourquoi cette mise river de notre adversaire ?

Alors que le titre se joue et que plus de 300.000$ seront promis au vainqueur, nous sommes assis devant un tapis de 8 millions de jetons aux blindes 100.000 / 200.000 et ouvrons A9 de pique au bouton. Après que notre relance à 400.000 ait été payée préflop mais également post-flop (400.000) et turn (800.000), le donkbet river de notre adversaire à 1.550.000 sur un board Q (ca) A (c) 9 (c) 10 (ca) 8 (ca). A vos réflexions !