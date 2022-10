Pierre Calamusa, la vie d'un joueur en couple

Depuis plus d'un an, Pierre Calamusa, membre éminent du Team Winamax, est filmé sur tous les événements live par Delphine Morales qui n'est autre que sa fiancée. Entretien avec un couple joueur / réalisateur.

"Si elle avait voulu poursuivre son activité, ça aurait été incompatible pour nous entre Las Vegas 2 mois l'été et tous les autres voyages pour le poker". Depuis quelques années, le VietFou s'est assagi et pour cause, il est en couple. Hier soir, sa moitié, Delphine Morales, était l'invitée du RMC Poker Show aux côtés de son "gambleur" de fiancé. Après quelques mois à voguer au fil des tournois de Pierre, celle dont les études en biotechnologie aurait du mener à tout autre chose a donc fait le choix de suivre son homme et d'en faire son métier.

Calamusa / Morales, un couple de joueur réalisateur

Caméra au poing, Delphine épie les moindres faits et gestes de la star du Team Winamax. De sa préparation pour les tournois aux moments de relaxation, de ses journées cauchemars aux incroyables deepruns en passant par des interviews à chaud, celle qui partage la vie de Pierre transmet au plus grand nombre ses aventures poker. Cet été sa série "LeVegasFou" en 7 épisodes a été courronnée de succès avec des centaines de milliers de vues. Comment le couple vit-il cela ? Etre suivi exerce-t-il une certaine pression sur Pierre ? Delphine vit-elle en fonction des résultats de sa moitié ? Le couple n'a éludé aucun sujet.