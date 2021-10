Pierre Calamusa, son départ canon aux WSOP

2ème de l'event #10 Super Turbo Bounty NLH à 1.500$ des WSOP il y a quelques jours pour près de 95.000$ de gains, Pierre Calamusa aborde la suite de son Vegas en "freeroll" et en plein confiance. Hier soir, il se confiait dans le RMC Poker Show.

00h04 à Paris, 15h04 à Las Vegas. Alors que le générique du RMC Poker Show démarre, Pierre Calamusa est assis à l'une des tables du Rio à Las Vegas, en plein tournoi, l'event #17 Millionaire Maker des WSOP. Le "jeune" fou du Team Pro Winamax, tout sourire, répond aux questions de Daniel Riolo et Moundir, se permettant même de décrire en direct la main qu'il est en train de jouer.

"Avec cette 2ème place, je joue mon Vegas en freeroll"

Encore plus détendu qu'à l'accoutumé (bien que le stress ne fasse clairement pas parti de son caractère), le grenoblois le plus attachant du circuit se confie sur son début de Vegas en trombes. Passé à un cheveu de son 1er bracelet aux World Series of Poker, Pierre Calamusa a tout de même fait une force de sa 2ème place sur l'event #10 Super Turbo Bounty NLH à 1.500$. Psychologique d'abord, puisqu'une telle performance donne une confiance immense, puis financière forcément car son gain de près de 95.000$ lui permet de "joueur son Vegas en freeroll", ayant lui même prévu un budget de 100.000$ pour l'ensemble du festival.

Pierre Calamusa était dans le RMC Poker Show