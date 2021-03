Poker en ligne 2020 : l'année de tous les records

Jeudi dernier, Isabelle Falque-Pierrotin, était l’invitée de “Apolline Matin”. La présidente de l’ANJ a confirmé l'exceptionnelle croissance des jeux en ligne avec un secteur poker record.

Confinement oblige, depuis plus d’un an désormais (le 1er confinement avait débuté le 17 mars 2020) les fans de jeux en tout genre doivent se tourner vers internet. Paris sportifs, paris hippiques et surtout poker, ces 3 activités ont donc toutes les faveurs des sites en ligne. D’ou l’explosion du secteur avec un augmentation de 22% du chiffre d’affaires en 2020 qui culmine à 1.7 milliards d’euros, soit l’année le plus florissante depuis l’ouverture du marché en mai 2010.

+ 64% pour le poker en ligne, année historique

Si les paris hippiques et sportifs ont vu leurs chiffres augmenter, c’est bien le poker qui a battu tous les records. Avec une hausse de 64% par rapport à 2019, le secteur des cartes a connu une année 2020 exceptionnelle. Jeudi dernier, Isabelle Falque-Pierrotin était d’ailleurs l’invitée de l’émission “Apolline Matin”. La présidente de l’Autorité nationale des jeux a répondu aux questions de Matthieu Roualt.

Isabelle Falque-Pierrotin invitée de “Apolline Matin”