Poker et entreprise, les liens évidents

Invité hier soir du RMC Poker Show, Pierre Fiastre, écrivain polytechnicien, s'est confié sur son livre "Poker et entreprise". Nombreux sont les liens entre ces 2 entités.

"Faire fructifier un capital de départ dans un milieu concurrentiel : voilà un objectif commun au joueur de poker et au chef d'entreprise ! Les règles et tactiques caractéristiques de ce jeu pourraient-elles donc servir la réussite d'une entreprise ?" 3 lignes et seulement 2 phrases qui suffisent à décrire le livre "Poker et entreprise" écrit par Pierre Fiastre aux éditions Mardaga. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le polytechnicien s'est confié sur les liens évidents qu'il trouve entre un joueur de poker et un chef d'entreprise.

"Un joueur de poker, bon élément pour l'entreprise"

Mis à l'honneur cette semaine par un article du journal "Les Echos", l'auteur du livre ne pouvait être qu'un joueur. Sacré champion de France de Monopoly et grand fan de cartes, Pierre Fiastre connait par coeur le monde de l'entreprise. Maîtriser le hasard, gérer son argent, rentabiliser ses investissements, tenter un coup de bluff, maximiser la rentabilité et minimiser les risques, l'entreprise peut souvent se joueur sur un coup de poker calculé.