PSG: que vaut Neymar… au poker?

Neymar a participé à un tournoi de poker à Monte-Carlo ce week-end après le nul entre Strasbourg et le PSG (3-3), vendredi en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Le Brésilien est un grand amateur du jeu de cartes même si la marche est encore un peu haute avec le gratin.

Neymar est passé de l’ambiance bouillante de la Meinau à celle plus feutrée de Monte-Carlo en quelques heures ce week-end. Au lendemain du match nul entre Strasbourg et le PSG (3-3) vendredi, la star brésilienne a participé à l’European Poker Tour organisé à Monte-Carlo. L’attaquant a d’abord pris part au NL Hold'Em-Unlimited Re-Entry avec une entrée (buy-in) à 25.000 euros. Il a achevé son parcours en 29e position après être tombé sur Juan Pardo. Une prestation honorable (il y avait 74 inscrits) mais encore loin des tous meilleurs.

Dimanche dans le RMC Poker Show, Daniel Riolo et Moundir Zoughari ont notamment reçu Yu et Benny, twitcheurs pour RMC Sport qui suivent l’EPT Tour. Le duo en a profité pour situer le niveau de l’ancien joueur de Barcelone.

"Il est intéressant techniquement, explique Yu. On l’a pas mal vu sur des parties avec Domingo (un célèbre streamer) sur Internet où on a pu le voir avec des cartes ouvertes. C’est un joueur qui est "Tight-agro" (serré agressif, considéré comme un très bon type de joueurs). J’ai pas mal joué avec lui sur des tournois 250. Il connaît à peu près ses range (ses mains) d’ouverture. Sur un tournoi à 25.000, il n’affronte que des chars. Même s’il avait un niveau de D1 en poker, il se retrouverait à jouer face à des adversaires de niveau Ligue des champions et forcément, ça va trop vite."

Une autre donnée semble fausser un peu l’analyse du jeu de Neymar: son aisance financière qui lui permet de jouer sans trop penser aux conséquences de ses potentielles pertes. "Au poker, une des données importantes, c’est la bankroll (somme d’argent mise en jeu) et quand tu n’es pas du tout affecté par le buy-in que tu mets… Il y a des joueurs qui joueront les 25K qui peuvent être un peu ric-rac alors que lui est tranquille. Ça peut être une force."

Grand amateur du jeu, Neymar a d’ailleurs prolongé le plaisir après son élimination au tournoi 25K. Il s’est en effet engagé sur une table à la mise beaucoup plus modeste (550 euros) qu’il a achevé en 74e position (sur 140 participants). "Ça a dû halluciner tout le monde que Neymar soit sur le 550 mais c’est un vrai fan de poker, raconte Benny. On a essayé de lui trouver un tournoi qui terminait maximum dimanche et c’est le seul tournoi qu’il pouvait jouer. Il a fait un 550 a fini à 3h du mat, busté (éliminé) autour de la 40e place, sachant que les 24 premiers étaient qualifiés pour le B2. Tout le monde était aux anges. Il est super sympa, c’est un fan."