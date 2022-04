PSG: Pochettino prend la défense de Neymar, qui enchaîne enfin les matchs

Avant d’affronter Strasbourg pour le compte de la 35e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a pris la parole en conférence de presse. L’occasion pour l’Argentin de prendre la défense de Neymar, qui cristallise une bonne partie des critiques.

Il reste encore trois matchs de Ligue 1 pourtant la saison du PSG semble déjà finie. Le dixième titre de champion de France étant acquis depuis une semaine, le PSG n’a plus de match à enjeu. L’heure est donc au bilan et aux enseignements de cette saison décevante, notamment à cause de l’élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le Real Madrid.

Parmi les sujets qui divisent: Neymar, qui a connu plusieurs pépins physiques mais enchaîne enfin les matchs. "Il a connu quelques blessures, dont une importante cette saison. Il a disputé la Copa America et n’a pas pu s'inscrire dans la continuité, qui l’a empêché de rester à son meilleur niveau, c’est le cas pour tous les joueurs", rappelle Mauricio Pochettino en conférence de presse.

"Il a eu des hauts et des bas, comme le reste de l’équipe"

C’est donc un manque de rythme qui aurait plombé la saison du Brésilien, selon Pochettino. Mais pour l’ancien homme fort de Tottenham, il n’y a pas que Neymar qui a souffert cette saison: "Il a eu des hauts et des bas, comme le reste de l’équipe. J‘en parlais à Léo Messi, l'équipe progressait mais elle a buté sur le Real. Nous avions trouvé notre façon de travailler, ça a durement affecté l'équipe."

Pochettino aura l’occasion de faire fructifier cette nouvelle façon de travailler ce vendredi contre Strasbourg (21h). Les Parisiens essaieront de finir la saison en beauté après les différents échecs européens et problèmes internes.