Qui pour intégrer le Poker Hall of Fame ?

Les nominations sont ouvertes pour le prochain Poker Hall of Fame. N'importe qui est invité à proposer le joueur de son choix qui répond aux critères établsi par le Poker Hall of Fame Governing Council.

« Après avoir vu ça on peut mourir tranquille, le plus tard possible mais on peut » osait Thierry Roland le soir du 12 juillet 1998, quelques secondes après que la France ait remporté le titre suprême de championne du monde de football au Stade de France. Au poker, c’est à peu près la même chose. Si remporter le Main Event des WSOP représente le plus belle performance que puisse réaliser un joueur, être intronisé au « Poker Hall of Fame » reste un accomplissement à part entière pour tout joueur normalement constitué.

4 critères d'intégration

Tous les ans, à l’occasion de la table finale du Main Event des World Series of Poker, un ou des joueurs viennent ajouter leurs noms aux déjà prestigieux Johnny Moss, Daniel Negreanu Doyle, Brunson, Phil Hellmuth ou encore Johnny Chan. La règle est simple, n'importe quel joueur qui répond aux 4 critères d’intégration (avoir joué en hautes limites, avoir joué des tournois majeurs, avoir gagné le respect de ses pairs, avoir au moins 40 ans, avoir contribué à la croissance et au succès du poker) peut y prétendre.

Qui succèdera à Huckleberry Seed ?

Encore une fois, les internautes et passionés de poker sont invités à participer à ce vote via ce lien. Une fois les 10 joueurs sélectionnés pour l'étape finale, les 33 légendes vivantes du Poker Hall of Fame voteront pour le joueur de leur choix. Il succèdera ainsi à Huckleberry Seed, heureux élu en 2020. A vos votes !