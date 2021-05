Retour sur la performance de Sonny Franco, 4e du WPT Showdown

Dimanche soir, le RMC Poker Show est revenu sur la 4ème place de Sonny Franco sur le Main Event du WPT Showdown. Entre incroyable performance et immense décéption...

La semaine dernière, la France entière du poker l'attendait. Sonny Franco, l'un des joueurs tricolores les plus réguliers du circuit live était en passe de réaliser le plus bel exploit de sa jeune carrière. Si sa route semblait toute tracée jusqu'au titre et au chèque de 1.2 millions de dollars promis au vainqueur du Main Event du WPT Showdown, le niveau de ses adversaires et les Dieux du poker en ont finalement décidé autrement.

Du statut de chipleader à 4ème du tournoi

Chipleader à l'entame de la table finale à 6 joueurs du plus gros WPT de l'histoire (près de 2.500 joueurs), Sonny a finalement chuté au 4ème rang. Déjà assuré d'empocher 261.700$, le résident marocain, très déçu à l'issu de la TF, s'est tout de même emparé d'une jolie part du gateau avec un gain de 438.500, soit sa plus belle performance live et online réunis. Dimanche soir, le RMC Poker Show est revenu sur cette actualité.