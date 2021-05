Sonny Franco en finale du WPT, la TF commentée en direct et en français !

Club Poker et PokerNews France ont décidé de commenter ensemble et en direct la table finale de Sonny Franco sur le WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown. Dans la nuit de mardi à mercredi, le français, chipleader à l'entame de la dernière ligne droite, jouera pour un premier prix de 1.261M$.

Et si un français remportait le plus gros World Poker Tour de l'histoire ? Réponse dans la nuit de mardi à mecredi prochain. Avec un affluence historique de 2.482 joueurs, le tournoi principal de la firme américaine est réduit à 6 joueurs, tous désireux de décrocher le premier prix de 1.261M$ promis au vainqueur. Et parmi eux figure un français chipleader, Sonny Franco, sans aucun doute le joueur le plus régulier du contingent tricolore.

Franco, l'homme qui ne perd jamais

Vainqueur du tout dernier WPT Paris pour plus de 200.000€ quelques jours avant l'annonce du premier confinement, le résident marocain s'est envolé pour les Etats-Unis il y a quelques semaines. Tout fraichement débarqué sur le sol floridien avec Arthur Conan, Sonny s'est hissé en TF du WPT Seminole Hard Rock Poker Showdown (Hollywood) à 3.500$ l'entrée.

La TF à suivre en direct sur le twitch de PokerNews et Club Poker

Après plusieurs semaines de break, l'évènement principal rendra donc son verdict dans la nuit de mardi à mecredi à Las Vegas. Organisée dans les studios de PokerGo au sein de l'Aria Casino & Resort, la finale sera retransmise en direct sur le twitch de Club Poker et Pokernews France. Aux commentaires, le joli duo formé par les 2 journalistes Steven Liardeaux et Matthieu Sustrac.

Sonny Franco en finale du WPT, commentée en direct et en français © AA