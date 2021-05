Rio Mavuba, passionné de poker

Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Rio Mavuba, actuel entraineur-adjoint de la réserve des Girondins de Bordeaux, s'est confié sur sa passion pour le poker.

Comme beaucoup de joueurs, Rio Mavuba s'est pris de passion pour le poker en 2005, lorsque Patrick Bruel commentait les tables finales du WPT sur Canal +. Et s'il découvre la discipline alors qu'il n'est encore qu'aux Girondins de Bordeaux, c'est bien à Lille que son attrait pour le poker grandit. A l'époque, habitué des barbecues chez Michel Bastos, il n'est pas rare que ces longs après-midi se concluent par une partie de cartes.

"Cette part d'adrénaline est kiffante. Je suis joueur"

Et comme tout sportif normalement constitué, l'ex-mileu relayeur du LOSC aime le jeu pour son aspect compétitif. Habitué du casino de Saint-Amand, Rio Mavuba a joué de nombreux tournois dans l'enceinte nordiste. Plus attiré par les tournois que par le cashgame, l'ex-internationnal aime la dimension émotionelle du poker, l'adrénaline que procure le jeu. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, il s'est confié sur goût pour le jeu au micro de Daniel Riolo et Moundir.