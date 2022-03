Romain Lewis : "Le meilleur festival EPT de ma vie !"

Romain Lewis, sacré champion du monde de poker en novembre dernier, n'en finit plus d'accumuler les performances. La semaine dernière à Prague, le jeune joueur du Team Pro Winamax a conclu son festival EPT avec plus de 150.000€ de gains. Il s'est confié hier soir dans le RMC Poker Show.

Inarrêtable Romain Lewis ! A croire qu'un bracelet WOSP change un homme à tout jamais. Depuis le 15 novembre dernier, date de son sacre à Las Vegas sur l'event #76 10.000$ NLH Super Turbo Bounty pour un gain de 463.885$, le bordelais, en pleine confiance, enchaîne les résultats et entasse les gros sous. Aussi régulier qu'une montre suisse, le Team Pro Winamax n'a jamais gagné moins de 700.000$ par an depuis 2018 (hors année 2020 liée au COVID19), enchaînant les tables finales et les podiums en tout genres.

Une semaine à plus de 150.000€ !

La semaine dernière à Prague, Romain Lewis n'a donc pas dérogé à la règle. Il a même fait mieux que l'appliquer. D'abord 6ème du High Roller de l'Eureka 2.200€ en début de festival pour près de 70.000€, le résident anglais s'est ensuite permis le luxe de s'imposer sur l'event #49 NLH Hyper Turbo Knockout pour 25.000€ avant de s'incliner au 2ème rang de l'event #51 Deepstack à 2.200€ pour 59.000€. L'occasion pour lui de revenir sur sa folle semaine praguoise dans le RMC Poker Show.