Sonny Franco, à 5 marches de 1.2M$

Qualifié pour table finale du Main Event à 3.500$ du WPT Seminole Hard Rock Poker Open et assuré de 261.000$ de gains (le vainqueur empochera 1.2 million $), Sonny Franco était dimanche soir l'invité du RMC Poker Show.

Depuis quelques années, pas une semaine ne passe sans que le nom de Sonny Franco ne soit évoqué dans l'actualité poker. Le français, souvent décrit comme l'un des joueurs les plus réguliers du circuit, parcourt l'Europe, et le monde, à la recherche de tournois enre 500 et 2.500$. Mais en cette période complexe de crise sanitaire, le résident marocain a du se rendre à l'évidence et traverser l'atlantique, la seule façon de jouer étant de se rendre aux Etats-Unis, là où les tournois ont repris.

Direction les Etats-Unis avec un WPT record !

Ni une ni deux, il y a une semaine, le vainqueur du dernier WPT Paris débarque à Miami pour disputer le Main Event à 3.500$ du WPT Seminole Hard Rock Poker Open. Quelques jours plus tard, le voici en table finale du plus gros évènement pincipal jamais organisé par la firme américaine avec un field record de 2.482 joueurs. Mieux, Sonny Franco débutera cette utlime exercice dans le peau du chipleader le 18 mai prochain. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, le "sérial perfeur" s'est confié sur sa performance.