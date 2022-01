Thibault Goncalves débute bien 2022

Thibault Goncalves remporte le tournoi d'entrée à 300€ du France Poker Open devant 883 joueurs pour 33.000€. Place au Main Event à 600€ dès aujourd'hui.

En décembre dernier, des centaines de joueurs étaient réunis au Club Montmartre pour participer au festival Millénium by PokerStars organisé par Texa Poker. Avec une affluence record, ce tournoi, selon de nombreux joueurs, allait sans doute être le dernier avant quelques mois, au vu de la situation sanitaire en France. Mais non ! Car si les enceintes sportives et autres sont désormais limitées à 5.000 personnes, les enceintes de jeu ne patissent pas encore de ces nouvelles mesures.

Thibault Goncalves sacré à Montmartre

2022 a donc bien commencé ! Et c'est encore dans le nord de la capitale, au sein du très cossu Club Montmartre, que les joueurs de l'hexagone se sont souhaité la bonne année autour d'un nouveau festival, le France Poker Open (FPO). Sous la houlette d'Apo Chantzis, l'ex-CCM accueilli 883 joueurs pour son tournoi d'etrée à 300€. Et après une semaine de lutte sans partage, la plus grosse part du butin est revenu à Thibault Goncalves qui s'impose pour 33.000€ devant Arnaud Schnorfeil (2ème pour 22.656€).

Classement du FPO 300 :

Vainqueur - Thibault Goncalves 33.000€

Runner-up - Arnaud Schnorfeil 22.656€

3e - Martin Renson 17.000€

4e - Sebastien Garcia 13.000€

5e - Nelson Michelet 10.100€

6e - Robin Onati 7.900€

7e - Kevin Pichet 6.200€

8e - Mustapha Amaouche 4.900€

Aujourd'hui débute le Main Event à 600€. L'événement se concluera dimanche à partir de 13h.