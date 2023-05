Top paire mais derrière ?

Découvrez le dernier épisode de "Dans la tête d'un fish". Mais que peut bien avoir notre advesraire pour check river après avoir payé 2 fois flop et turn ?

C'est désormais une habitude, depuis plus de 6 saisons pas un dimanche ne passe sans que le RMC Poker Show n'ait droit à sa traditionnelle rubrique "Dans la tête d'un fish". Véritable combat de coqs entre Moundir, Daniel Riolo (absent hier soir) et les invités dans un jeu de rôles particulièrement savoureux, cet incontournable du show permet aux animateurs de jauger leur niveau de poker du moment.

Aurions nous payé une grosse mise river ?

Alors cette semaine, sous les yeux et les oreilles attentives de Pierre Calamusa, Moundir et les invités Eric Koskas et Bernard De Breyne ont-ils les bons choix ? La réponse en vidéo avec une main de tournoi disputée lors du dernier Main Event de l'EPT Monte-Carlo à 8 joueurs restants. Munis de KJ dépareillés UTG (K de pique, J de coeur) sur un board 10 de pique / 5 de pique / 3 de trèfle / K de coeur / 3 de Pique, nous relançons préflop, puis continuons notre action au flop et au turn. Payés 2 fois nous optons pour un check river. Après quelques secondes de réflexion, notre adversaire décide également de tapoter la table. Mais que peut il bien avoir ? Et fait-il une erreur ?