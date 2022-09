Tournois online : les bon conseils de Julien Pérouse

Invité hier soir du RMC Poker Show, Julien Pérouse, sacré champion du monde de poker en juillet dernier aux WSOP à Las Vegas, est venu présenter sa masterclass "comment raser les Wina Series ?".

Comment ne pas lui faire confiance ? Comment ignorer les conseils d'un champion du monde la discipline ? Impossible semble-t-il ! Il y a quelques semaines à Las Vegas, Julien Pérouse, français expatrié à Toronto, remportait son premier bracelet WSOP (vainqueur de l'event NLH 8 max online à 3.200$ pour 324.767$), ce graal après quoi tout joueur de poker normalement constitué court tout au long de sa vie sans parfois jamais y parvenir. Lui l'a fait et compte bien faire profiter le plus grand nombre de son expérience sur les tables.

Mode d'emploi pour perfer sur les Winamax Series

Fondateur de l'équipe Step Up Poker, qui mélange coaching et stacking, dans un univers famillial où théorie, mental, pratique et développement personnel sont les maîtres mots, Julien et son staff ont mutualisé leurs talents pour offrir aux joueurs la meilleure préparation possible aux Winamax Series (elles ont débuté hier soir et se tiendront jusqu'au 15 septembre prochain). Simplement intitulée "comment raser les Winamax Series", cette masterclass en 3 étapes s'est offert les meilleurs professeurs avec Simon Wiciak, Sylvain Loosli ou encore Jonathan Therme. Invité dimanche soir du RMC Poker Show, Julien Pérouse s'est confié sur cette préparation "aux petits oignons".