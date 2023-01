"Un an pour crush les MTT", le challenge de KillTilt

Invités dimanche soir du RMC Poker Show Sylvain Loosli et Shishi se sont confiés sur le nouveau challenge "Un an pour crush les MTT" lancé par KillTilt.

Qui n'a jamais rêvé de s'envoler en tête du classement des joueurs gagnants les plus réguliers ? Personne sans aucun doute ! Car tout joueur de poker normalement constitué ne vise souvent qu'une seule et unique chose en dehors de l'argent, la répétition des bons résultats. Face à cela, Kill Tilt, première communauté française qui aide les joueurs de poker à progresser, a pris les choses en main et propose un nouveau challenge en ce début d'année.

Un investissement de 469€ pour gagner beaucoup plus

Et celle-ci porte bien son nom. Intitulée "Un an pour crush les MTT", cette MasterClass proposée à partir de 469€ l'année permettra aux joueurs d'évoluer dans un "cocon" doré. Avec l'appui de professeurs de talents comme Sylvain Loosli ou Flavien Guenan, les membres du challenge suivront également l'évolution de Shishi qui servira de cobbaye en tentant également de réussir ses 12 mois de MTT. Dimanche soir, l'animateur du Club Poker et Sylvain Loosli étaient les inviéts du RMC Poker Show. Ils se sont confiés sur ce nouveau projet.