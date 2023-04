Un tournoi régulier débarque au PEC

Grande première pour le Paris Elysées Club, l'établissement de jeu va désormais avoir son tournoi hedbomadaire le jeudi soir. Dimanche soir, Nicolas Fraioli, membre du comité des jeux du club de la rue Marbeuf, est venu présenter l'évènement et les futurs actualités du club.

Tout joueur de poker normalement constitué le connait forcément. Avec sa gueule d’ange et son excellent contact, Nicolas Fraioli est, depuis près de 20 ans, la figure mythique du poker parisien. Ex-membre du comité des jeux de l’Aviation Club de France, il figure depuis plus de 4 ans à l’organigramme du Paris Elysées Club. Ce week-end, il était en studio pour annoncer une bonne nouvelle aux joueurs parisiens avec l'élargissement de l'offre de tournois dans la capitale.

L'établissement, dont la clientèle est habituée au jeux traditionnels, accueillera un tournoi régulier à partir du 11 mai prochain. Tous les jeudis soirs à 18h, le tournoi qui répondra au doux nom de "L'Ultimate" coûtera 400€ aux amoureux de la discipline. Les joueurs pourront profiter d'une belle profondeur avec 40.000 jetons et des niveaux de de 30 minutes. Ajoutez à cela le diner offert aux participants et son succès et d'ores et déjà garanti. Autre bonne nouvelle, l'annonce du POP (Paris Poker Open) qui se tiendra au PEC du 15 au 21 mai avec 6 tournois de 200 à 1.200€.