WIPT, SISMIX, WPO : demandez le programme !

Il y a quelques heures Winamax a dévoilé le programme de ses événements live 2023. Au programme figure le célèbre SIMSIX, de retour à Marrakech après 5 ans d'absence.

A vos marques, prêts, partez ! Allumez l'ordinateur, réservez vos billets, prévenez vos employeurs, Winamax vient de dévoiler son programme de festivals live 2023. Paris, Madrid, Marrakech et Bratislava sont au menu. Et ce Tour d'Europe et d'Afrique débute dans quelques jours dans la capitale française. Au Palais des Congrès, du 1er au 6 mars, l'opérateur de jeu, en collaboration avec le Club Pierre Charron, concluera en fanfare ses escapades régionale avec la Grande Finale du WIPT avec 37 tournois de 100 à 1.500€.

Le SIMSIX de retour à Marrakech, enfin !

Si Winamax posera ensuite ses valises à Madrid pour la Grande Finale du WIPT Espagne du 14 au 20 mars, il fera surtout escale à Marrakech en mai prochain, signant ainsi le grand retour du SISMIX (24 au 29 mai) dans la ville ocre. Grande oubliée du calendrier depuis 5 ans en raison de la pandémie, le festival retrouvera ses bonnes vieilles habitudes avec poker, fiestas, animations et pool parties.

Rentrée des classes à Bratislava

Dès la rentrée, un autre incontournable des amateurs de poker sera également au programme. Direction Bratislava et son Banco Casino & Crowne Plaza pour un WPO (18 au 24 septembre) toujours aussi déjanté. L'an dernier 2.221 joueurs avaient participé à ce Main Event de tous les records.