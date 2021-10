WSOP 2021 : David Benyamine frappe d’entrée

Pour son premier tournoi des World Series of Poker 2021, David Benyamine n'a pas tardé à se faire remarquer. Sur l'event #2, un H.O.R.S.E à 25.000$, le plus américain des français a conclu son joli parcours sur le podium. Une 3ème place synonyme de 236.626$.

Le 27 juin 1999, pour la première fois de sa vie, David Benyamine terminait dans les places payées d'un tournoi de poker. Si le gain n'est alors qu'anecdotique (une 8ème place et un chèque de 1.400 francs), ce premier ITM à l'Aviation Club de France va transformer sa vie. Vont alors s'enchainer pendant plus de 20 ans les plus belles performances, dont un titre WPT (WPT Paris en 2008) et surtout un bracelet WSOP (event 10,000 World Championship Omaha Hi/Lo Split en 2008), mais aussi les mauvaises périodes de "downswings".

Benyamine, toujours en haut malgré les bas

Et pourtant, après plusieurs années "sans", aux tables de cashgame notamment, le résident américain n'a jamais manqué une édition des WSOP depuis 2005. Rendez-vous incontournable pour tout joueur de poker normalement constitué, les séries mondiales sont la meilleure occasion de se remettre en selle et de briller chaque année. Et David Benyamine l'a parfaitement compris. Pour son premier tournoi dans l'antre du jeu, l'homme qui compte près de 8 millions $ de gains en carrière à ajouter une jolie ligne à son palmarès. Après 2 jours de combat, il a conclu l'event #2, un H.O.R.S.E à 25.000$, sur le podium (victoire de Jesse Klein pour 552.182$ et 6ème place de Phil Hellmuth). Une 3ème place à 236.626$ dont le RMC Poker Show a parlé ce dimanche soir.