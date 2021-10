WSOP 2021 : Le Team Winamax déjà d'attaque

4 jours après l'ouverture de l'édition 2021 des WSOP, le Team Winamax compte déjà 2 joueurs en table finale d'un même tournoi. Adrian Mateos Diaz et Mustapha Kanit figurent parmi les 5 derniers survivants de l'Event #6 High Roller No-Limit Hold'em 8-Handed à 25.000$.

Il y a un peu plus d'une semaine, Stephane Matheu confiait au RMC Poker Show un rêve complètement "fou", celui de voir l'un de ses poulains décrocher le graal, une victoire sur le Main Event des WSOP. Quelques jours après cette intervention, si son souhait absolu est encore loin d'être exaucé, le manager du Team Winamax a déjà le plaisir de voir ses élèves performer. Et pas sur n'importe quel event, l'Event #6 High Roller No-Limit Hold'em 8-Handed à 25.000$.

Mateos Diaz et Kanit en quête d'un bracelet

Si Pierre Calamusa n'aura pas fait long feu (éliminé en une vingtaine de minutes seulement après 2 coups compliqués) dans cet événement, d'autres membres de l'équipe la plus titrée d'Europe ont brillé. Adrian Mateos Diaz et Mustapha Kanit joueront cette nuit pour un bracelet et un premier prix de 833.289$. L'espagnol et l'italien du Team comptent parmi les 5 derniers joueurs d'un joli field de 135 joueurs. Suivez la table finale à partir de 23h (heure française) sur Pokergo.com.

Les stacks avant la TF

Table finale event #6 High Roller 8 handed 25.000$ © @WSOP