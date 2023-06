WSOP : Chris Brewer encaisse 5.293.556$

Chris Brewer remporte l'Event #40 Super High Roller à 250.000$ des WSOP. L'américain, qui décroche son premier bracelet, s'adjuge un gain record de 5.293.556$.

250.000$, si cette somme permettrait à 99% de la population de devenir propriétaire, certains des hommes les plus riches du monde déboursent ces montants pharaoniques au poker. Et cette semaine à Las Vegas, l'Event #40 des World Series of Poker était l'occasion de voir se réunir les plus grosses bourses du circuit mondial dans un alléchant combat de coqs. Et après 3 jours d'une lutte incroyable au tables, la victoire est revenue à Chris Brewer.

Une river magique puis un chèque de 5.293.556$

Opposé à 68 joueurs de gros calibres, l'américain, habitué du circuit Triton, remoporte là son premier bracelet WSOP. Lui qui comptait déjà plus de 10M$ de gains en tournois lives dépasse ainsi la barre des 15M$ après son "heureuse" victoire en head's up face au russe Artur Martirosian (2ème pour 3.271M$) après une dernière main incroyable. Le tchèque Martin Kabrhel complète le podium ppur 2.279M$. Le vainqueur du jour en larmes au moment de recevoir la récompense suprême...

Classement final

Vainqueur : Chris Brewer : 5.293.556$

2ème : Artur Martirosian : 3.271.666$

3ème : Martin Kabrhel : 2.279.038$

4ème : Alex Kulev : 1.632.005$

5ème : Chance Kornuth : 1.202.318$

6ème : Dan Smith : 912.022$

7ème : David Peters : 712.953$