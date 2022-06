WSOP : Il mise 500$ et empoche plus de 700.000$

L'américain Henrieto Acain a remporté cette nuit l'event #5 Housewarming NLH 500$ des WSOP devant plus de 20.000 joueurs. Il empoche un pactole de 701.215$.

20.080 entrées. Le chiffre aurait de quoi faire palir n'importe quel organisateur de tournoi normalement constitué. Mais ce qui se passe à Vegas reste à Vegas et seules les World Series of Poker étaient capables de réaliser telle performance. Dès l'event #5 donc, les séries mondiales ont vu le field du tournoi à 500$ exploser tous les compteurs. L'événement qui était censé "réchauffer la maison" a parfaitement jouer son rôle durant les 6 jours de lutte entre les milliers de joueurs présent aux casinos Ballys et Paris.

Acain multiplie sa mise par 1400 !

Si de nombreux joueurs français sont parvenus à se hisser parmi les 2.778 places payés, le meilleur d'entre eux se nomme Adel Kabbani, le tricolore s'inclinant au 13ème rang du pharaonique tournoi pour près de 70 fois sa mise (34.850$). La victoires est finalement revenu à un joueur américain. Henrieto Acain, régional de l'étape, est venu à bout des milliers de joueurs inscrits pour s'offrir le gain d'une vie, un chèque de 701.215$. Sans aucun doute l'investissement le plus rentable et le plus rapide de l'année !