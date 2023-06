Double Contact - Djimo: "J’ai croisé Zidane à la fac de Limoges"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisé "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Alors qu’il est en tournée avec son spectacle "A 100%", on a rencontré Djimo. L’humoriste de 30 ans nous parle des longs bras de Victor Wembanyama, de son amitié avec Samir Nasri et des talents de vanneur de Cédric Doumbé.

Tout le monde ne croise pas son idole en allant à la fac. Surtout lorsqu’il s’agit de Zinedine Zidane et qu’on fréquente l’université de Limoges. Mais Djimo fait partie de ces chanceux qui ont pu approcher le Ballon d’or 1998 en Haute-Vienne, il y a quelques années. "Je l’ai vu parce qu’il passait ses diplômes d’entraîneur à la fac de droit de Limoges, raconte l’humoriste originaire de la région. Un jour, je vais en cours et je vois un attroupement. J’entends: ‘C’est Zizou". Je me suis dit: ‘Qu’est-ce qu’il se passe? On est où là?’." Tout le monde kiffe Zizou, même ceux qui ne regardent pas le foot. La boulangère du coin, tu lui dis: ‘Il y a Zizou’, elle répond ‘Quoi?’ et elle lâche ses baguettes (rires)."

Désormais installé à Paris, Djimo a rencontré beaucoup d’autres sportifs depuis qu’il n’a plus sa carte étudiant. Certains sont même devenus des amis. "Au hand, il y a Luc Abalo, avec qui on est super proches. Je crois souvent Djibril Cissé. Il y a Nasri aussi, avec qui je discute beaucoup. Il est très cool." Avec l’ancien milieu de terrain des Bleus, passé par l’OM, Arsenal ou Manchester City, la connexion s’est faite dans les rues de la capitale: "Je le croise par hasard et je vois que c’est Samir Nasri. J’adore ce mec. Il vient et me dit: ‘Oh Djimo! J’adore tes sketchs’. Il me ressort des phrases et tout. Je lui réponds: ‘Moi aussi, je te kiffe grave’. Et c’est comme ça qu’on a sympathisé. Il est super accessible. Je ne pensais pas qu’il l’était autant."

>> Découvrez les entretiens Double Contact en version longue avec notre podcast

"Doumbé voulait faire de la scène"

Actuellement en tournée avec son spectacle "A 100%", le vanneur d’origine guinéenne, connu pour son humour tranchant et la lenteur de son débit, a également quelques contacts dans le monde du MMA. Il est notamment branché avec Ciryl Gane. "Je le connais un peu. Il s’entraînait dans une salle de sport privée et moi aussi. Le gars de la salle nous a présentés. C’était avant qu’il devienne Ciryl Gane, il venait de rentrer à l’UFC. On discute un peu et je vois que des mois après, il défonce tout le monde! Il est grand, avec une grande allonge. C’est un striker. Le mec te met une patate, tu meurs. Tous ces champions, ce ne sont jamais des mecs méchants ou arrogants. Ils sont simples, quand ils ne sont pas en mode compétition."

Djimo a pu s’en rendre compte avec une autre tête d’affiche française, Cédric Doumbé, qu'il a pu interroger pour un contenu vidéo: "C’est quelqu’un qui capte ton attention. On a appris ce jour-là qu’il voulait faire de la scène. Il voulait monter sur scène. Mais après, il y a eu le Covid et tout. Il a dû reprendre les entraînements et il a explosé. C’est un vrai chambreur, un vrai vanneur, il est très chaud. C’est quelqu’un de très gentil. Il n’a pas un mot au-dessus de l’autre. On pourrait croire que c’est un bad guy, un voyou, mais pas du tout. C’est un mec hyper simple et respectueux. Par contre, c’est un grand vanneur."

"Wembanyama va faire du sale"

Djimo, qui sera sur la scène parisienne du théâtre de l’Européen à partir d’octobre, a également eu l’opportunité de côtoyer Sergio Ramos durant un tournage au Parc des Princes: "Il était très sympa, alors que sur le terrain je le vois vraiment en mode charognard. Discuter avec lui, franchement c’était incroyable. Il est charismatique. Il m’a fait un peu penser à Beckham." Un moment d’autant plus marquant que l’acteur trentenaire est devenu supporter du PSG depuis qu’il a posé ses valises dans la ville lumière: "Je me suis intéressé à l’histoire du club, donc maintenant je suis pour le PSG. Je suis allé plusieurs fois au Parc des Princes, c’est un truc de malade. J’ai vu Neymar et Messi jouer, c’est un truc de fou. Je m’en rappelle quand j’étais à Limoges, Neymar et Messi, je ne les voyais que sur PES."

Ancien joueur de handball de bon niveau (il a évolué en National 2), Djimo apprécie aussi le basket. Et forcément, il observe avec fascination l’avènement de Victor Wembanyama, appelé à marquer de son empreinte la NBA: "C’est trop. Il est trop fort. Il va faire du sale, prédit ce fan de Vince Carter, Allen Iverson et LeBron James. Il fait 2,20m? Mais qu’est-ce qu’il bouffe? (sourire). Il fait partie de la tribu des longs bras, des longs cous et des longues jambes. Il se déplace comme un ailier ou un meneur. Il est très technique. Shaquille O’Neal était super grand, super baraque, mais il n’était pas très technique. Wembanyama est vif, il court vite, c’est abusé. C’est un monstre!"

>> Découvrez tous les entretiens Double Contact en cliquant ici