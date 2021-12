Double Contact - Driks: "C’est normal que Mbappé ait envie de partir"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés avec des artistes qui font l’actualité. A l’occasion de la sortie de son projet "Hackcoeur", on a rencontré Driks. L’artiste de La Courneuve nous parle de sa passion pour le PSG, de sa relation avec Didier Drogba et de son expérience de jeune joueur au Camp des Loges.

Il les a portés plus souvent que ses baskets. Lorsqu’il a réussi à se procurer une paire de Total 90, au début des années 2000, Driks s’est baladé dans toute la ville avec ses crampons Nike. Loin des terrains de foot. L’artiste de la Courneuve rêvait alors d’un destin à la Roberto Carlos. C’est ce qu’il nous raconte lorsqu’on le retrouve, vingt ans plus tard, pour la sortie de son projet "Hackcoeur" (disponible depuis le 1er octobre).

Venu taper le ballon avec ses potes, le chanteur du 93 en profite pour revenir sur son parcours de footballeur qui l’a mené jusqu’au Camp des Loges, où il a effectué quelques séances d’entraînement avec les jeunes du PSG. Un souvenir contrasté mais inoubliable pour ce grand supporter du club de la capitale, qui se décrit comme un milieu défensif à la Paul Pogba.

Très ému lorsque Messi a débarqué à Paris

Après avoir admiré les frappes de Pedro Miguel Pauleta et les inspirations de Ronaldinho, il hallucine aujourd’hui en voyant l’effectif galactique dont dispose son équipe préférée. Le natif de Seine-Saint-Denis a d’ailleurs failli verser sa larme cet été, au moment où Leo Messi a débarqué à l’aéroport du Bourget avec un t-shirt floqué "Ici, c’est Paris". Mais il se félicite que les dirigeants aient retenu Kylian Mbappé, malgré son envie de rejoindre le Real Madrid. Un rêve d’Espagne que comprend parfaitement l’artiste congolais. Connecté à Kurt Zouma, Eric-Maxim Choupo-Moting ou Didier Drogba, avec qui il échange de temps en temps, Driks aimerait que le PSG se lance désormais sur la piste de N’Golo Kanté. Un joyau capable de faire briller les stars autour de lui, sans leur faire trop d’ombre.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici