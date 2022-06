Double Contact - Gambino La MG: "Martial c’est une star, mais il est timide en vrai"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Gambinerie", on a rencontré Gambino La MG. Le rappeur des Ulis nous parle de l’empreinte laissée par Thierry Henry et Patrice Evra dans leur ville du 91 et de son amitié avec Anthony Martial, originaire du même secteur.

Les Ulis est une petite commune de moins de 30.000 habitants, située dans l’Essonne, à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Paris. Mais la carte du football français, c’est un fief important. Trois stars des Bleus y ont découvert le ballon rond. Et pas des moindres: Thierry Henry, Patrice Evra et Anthony Martial. De quoi mettre en lumière le code postal 91440. Avec un héritage que les jeunes de la ville revendiquent fièrement aujourd’hui.

Même s’il est parti il y a longtemps, Henry continue de faire parler de lui entre les tours où il a laissé son empreinte. Gambino La MG en témoigne: "Il a créé un terrain de foot en bas de chez moi, c’était un synthétique, explique le rappeur de 22 ans. On le regardait à la télé, mais c’est là que j’ai réalisé que c’était un mec de chez moi. Il nous a fait un terrain, jusqu’à aujourd’hui, on joue encore dessus. C’est le meilleur cadeau qu’il ait pu faire."

"Evra n’a pas eu la reconnaissance qu’il méritait"

Evra aussi a quitté les Ulis depuis un bon moment, mais une partie de sa famille vit toujours sur place. "Vu qu’il était défenseur et qu’il ne mettait pas de but, il n’a pas pu avoir la reconnaissance qu’il méritait. Mais en vrai, c’était un très bon joueur. Il a fait une bonne carrière, sauf quand il est parti à Marseille", sourit Gambino La MG, supporter du PSG (à ne pas confondre avec le rappeur marseillais Gambino).

Lorsqu’on le rencontre pour la sortie de son projet "Gambinerie" (disponible depuis mars), le jeune punchliner nous parle des liens qu’il a tissés avec Martial, prêté cette saison au FC Séville. "C’est l’un des meilleurs amis de mon manager. Ils ont le même âge (26 ans, ndlr). Ce que j’aime bien avec lui, c’est que c’est une star de ouf, mais il est timide. Moi-même je ne comprends pas. Il est timide un peu. C’est une bonne qualité parce qu’il y a des footballeurs qui se la pètent."

"Les médias anglais ont relayé mon clip avec Martial"

Gambino La MG s'est rapproché du buteur de Manchester United il y a quatre ans: "J’avais sorti quatre freestyles. Il les avait tous partagés. Après, je lui ai proposé de me ramener un maillot floqué à son nom. Il me l’a donné en venant personnellement en bas de chez moi." L’artiste d’origine congolaise a profité de l’occasion pour proposer à Martial d’apparaître dans l’un de ses clips. Et il a accepté. "On a fait une insertion de cinq secondes. A ce moment-là, c’est devenu aussi mon pote. Je l’ai mis dans le clip et tous les médias anglais ont relayé le freestyle, juste parce qu’il y avait Martial. Il y avait trop d’Anglais qui me suivaient après ça, je suis passé dans des médias là-bas".

Avant ce pique de notoriété outre-Manche, Gambino La MG avait pu profiter des retombées du transfert d’Anthony Martial chez les Red Devils à l’été 2015. Au niveau local. "Quand il a quitté Monaco, c’est le transfert qui a fait le plus de bruit, rappelle-t-il. Comme c’était 80 millions, il y a 800.000 euros qui ont été versés au club des Ulis. On a vu le changement au club. Il y avait des minibus et des nouveaux terrains!"

