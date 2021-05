Double Contact - Gazo: "J’aime l’arrogance de McGregor"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l’année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l’actualité. Après la sortie de son projet "Drill Fr", on a rencontré Gazo. Le rappeur de Saint-Denis nous parle de sa passion pour les sports de combat, du mental de Jon Jones au physique de Floyd Mayweather, en passant par l’attitude de Conor McGregor

Il n’a pas attendu que le MMA soit à la mode pour s’y intéresser. Voilà plus de dix ans que Gazo suit de près les stars de l’UFC. De José Aldo à Brock Lesnar, en passant par Jon Jones, qui l’a bluffé à ses débuts par sa précocité. Même s’il admire les qualités hors-normes de Khabib Nurmagomedov, le rappeur de Saint-Denis se range plutôt dans la team de Conor McGregor. Pour son sens de "l’entertainment", son swag inimitable et son arrogance légendaire. Rien d’étonnant à ce qu’il apprécie également le style de flambeur de Floyd Mayweather. C’est que l’artiste du 93 nous confie lorsqu’on le rencontre après la sortie de son projet "Drill Fr" (disponible depuis fin février).

Sa famille habitait dans le même hôtel que celle de Mamadou Sakho

Même s’il n’a pas poussé jusqu’au MMA, le kicker d’origine guinéenne a longtemps pratiqué la boxe anglaise et le muay-thaï. Histoire de se canaliser à l’époque où il écumait les foyers hors de la région parisienne. Loin de l’hôtel qui abritait sa famille en même temps que celle de Mamadou Sakho. Supporter du PSG, Gazo se souvient de l’ancien défenseur des Bleus, tout jeune, lorsqu’il partait s’entraîner le matin au lieu de prendre le chemin de l’école. Un exemple d’abnégation dont il s’est inspiré pour construire sa propre ascension. En suivant également le parcours Sekou Doumbouya, désormais à Detroit en NBA, qu’il connaît bien et avec qui il partage les mêmes racines.

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici