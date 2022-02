Double Contact - Gips: "Benzema est devenu un autre homme"

RMC Sport a sa rubrique "culture-sport" baptisée "Double Contact". Tout au long de l'année, on vous propose des entretiens intimes et décalés, avec des artistes qui font l'actualité. A l'occasion de la sortie de son projet "Le monde est à nous", on a rencontré Gips. Le rappeur de Tourcoing nous parle de son soutien au LOSC, de son admiration pour Messi et de sa sa confiance envers les Bleus pour le Mondial 2022.

Il vit une partie de l'année à l'autre bout du pays. Signé sur le label de Jul ("D'or et de Platine"), Gips déserte régulièrement Tourcoing pour descendre à Marseille. Proche de plusieurs artistes phocéens, comme Naps ou SCH (qu'il affronte à FIFA), le rappeur des Hauts-de-France travaille ses morceaux sous le soleil du sud. Au point de développer une réelle sympathie pour l'OM.

Mais son coeur vibre avant-tout pour le LOSC, le club de sa région (moins de 20km séparent Lille et Tourcoing). Autant dire qu'il a vécu un printemps inoubliable l'an passé, lorsque les partenaires de Burak Yilmaz ont décroché le titre devant le PSG. C'est ce qu'il nous explique lorsqu'on le rencontre pour la sortie de son projet "Le monde est à nous" (disponible depuis fin décembre).

Mbappé plus fort qu'Haaland

Hors de l'Hexagone, Gips soutient historiquement le Barça. Mais c'est plus dur depuis que Lionel Messi, son joueur ultime, a fait ses valises pour rejoindre Paris et Kylian Mbappé. Ces derniers mois, le surdoué de Bondy est d'ailleurs celui qui lui fait la plus forte impression sur la planète foot. Devant Erling Haaland. Confiant malgré l'échec de l'Euro 2021, il compte sur la star de 23 ans pour emmener les Bleus vers une troisième étoile à la Coupe du monde 2022. En espérant que le Maroc d'Achraf Hakimi, son pays d'origine, sera également de la partie au Qatar...

>> Découvrez tous les entretiens "Double Contact" en cliquant ici